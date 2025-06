Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O bilionário americano, de 61 anos, e a sua noiva, a jornalista Lauren Sanchez, celebram o matrimónio na cidade italiana, com vários dias marcados por festas e secretismo quanto aos pormenores das celebrações.

Segundo a CNN, espera-se que este seja um evento luxuoso e multimilionário, no valor de 14 milhões de euros — e um dos mais esperados e com segredos mais bem guardados a ter lugar na cidade flutuante do amor.

Os porta-vozes do casal permanecem em silêncio sobre os detalhes da cerimónia e um convidado confirmou ter assinado um acordo de confidencialidade.

Na quinta-feira, alguns famosos começaram já a ser vistos na cidade — como as irmãs Kardashian, Kris Jenner, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Ivanka Trump e a rainha Rania da Jordânia — e o próprio casal também já se deixou fotografar, à saída do Hotel Aman, enquanto entravam para os táxis marítimos.

As celebrações começaram com uma festa à noite nos claustros da Madonna dell'Orto, uma igreja do século XIV na área de Cannaregio que abriga obras-primas do pintor renascentista italiano Tintoretto.

Mais de 90 jatos particulares levaram convidados até ao aeroporto Marco Polo para o que está a ser descrito como "o casamento do século", enquanto outros chegaram nos seus superiates, escreve o The Guardian.

Quanto ao casamento propriamente dito, estima-se que aconteça na sexta-feira, numa cerimónia de gala na pequena ilha de San Giorgio Maggiore.

A principal receção do casamento está prevista para sábado no Arsenale, um complexo histórico de estaleiros cercado por muralhas fortificadas. A grande festa deveria acontecer num edifício do século XVI no centro da cidade, mas foi adiada por questões de segurança.

Nos próximos dias, as comemorações vão incluir uma festa do pijama, uma festa da espuma e um evento com o tema "O Grande Gatsby", romance de F. Scott Fitzgerald.

As autoridades de Veneza reforçaram a segurança em toda a cidade, proibindo a entrada de pedestres e veículos aquáticos na área das festividades, também tendo especial atenção aos manifestantes que se opõem ao casamento em Veneza.

De recordar que o nome do fundador da Amazon, Jeff Bezos, apareceu riscado com uma cruz vermelha num grande cartaz pendurado num campanário em Veneza para protestar contra o seu casamento.

"Ele não é bem-vindo nem em Veneza nem em nenhum lugar", escreveu no Facebook o grupo "No Space for Bezos", que pendurou o cartaz, retirado na quinta-feira, e colou vários pósteres e adesivos a convocar uma manifestação contra o evento.

A cidade já foi palco em 2014 do casamento do ator George Clooney e da advogada Amal Alamuddin. "Veneza é uma cidade viva, não um local que se aluga pelo melhor preço", destacou o grupo nas redes sociais.

O autarca, Luigi Brugnaro, por sua vez, tinha celebrado a decisão do casal de se casar em Veneza e declarou em março ao jornal italiano Corriere della Sera que o casamento geraria benefícios económicos milionários.

Nessa altura, ficou garantido que o evento reuniria apenas 200 convidados e que não acarretaria "nenhuma perturbação" para a cidade. No entanto, a imprensa italiana afirmou que cinco hotéis e uma impressionante frota de gôndolas terão sido reservados, além de nove portos para o iate de Bezos e outras embarcações.

Os opositores do evento denunciam, entre outras coisas, a privatização de uma parte da cidade, já submetida a um turismo maciço que as autoridades se esforçam para conter.

Contudo, sabe-se que os preparativos estão a ser supervisionados pelos organizadores de eventos Lanza e Baucina, a dupla italiana que transformou o Grande Canal de Veneza numa passadeira vermelha para o casamento dos Clooneys.

Os manifestantes acreditam que não há espaço para o casamento de Bezos em Veneza, mas a empresa tem insistido que os seus planos respeitam a cidade. "Os rumores sobre a ‘tomada de posse’ da cidade são totalmente falsos e diametralmente opostos aos nossos objetivos e à realidade", afirmaram numa declaração partilhada com a CNN.

"Desde o início, as instruções do nosso cliente e os nossos próprios princípios orientadores foram muito claros: minimizar qualquer perturbação na cidade", disseram ainda.