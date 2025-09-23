Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na trama, um grupo de criminosos finge ser um quinteto musical para alugar um quarto na casa de uma simpática e ingénua senhora. O plano é simples: usar o espaço como base para preparar um assalto “perfeito”. Mas quando a dona da casa descobre a verdade, os assaltantes percebem que afinal o maior obstáculo ao crime pode ser… uma velhinha impossível de enganar.

O espetáculo, traduzido e encenado por Frederico Corado, tem como base o texto original The Ladykillers, de Graham Linehan, inspirado no argumento de William Rose. Em palco, um elenco de peso promete dar vida a esta história: Florbela Queiroz, José Raposo, Carlos Areia, Heitor Lourenço, Miguel Raposo, Ricardo Raposo, António Machado e Fátima Severino.

As sessões decorrem de quarta a sábado às 21h00 e ao domingo às 18h00, no Teatro Armando Cortez. Antes da estreia oficial, realiza-se ainda um ensaio solidário no dia 28 de novembro, pelas 21h00, a favor da Apoiarte — Casa do Artista.

Os bilhetes já podem ser adquiridos aqui e custam 24 euros.

