Desde dezembro de 2022, o TeatroCorrente tem desenvolvido a sua atividade no Mercado Municipal da Tapada das Mercês, onde promove espetáculos, ensaios, oficinas para jovens e a construção de cenários, sempre com enfoque no envolvimento da comunidade local.

“POESIS BASSUS”, coordenado e criado por Maria Toscano, Tomás Barroso e Daniel Alves, parte da necessidade humana de comunicação num planeta em colapso. O espetáculo propõe uma reflexão sobre a crise ambiental e a forma como a humanidade continua a ignorar os sinais da natureza. Inspirado pelo piar do Kauaʻi ʻōʻō, ave extinta devido à destruição do seu habitat, o espetáculo cria uma atmosfera densa e sufocante, onde atriz e baixista procuram dialogar num pântano simbólico, alegorizando as tensões, paixões e esforços democráticos do ser humano.

Entre metáforas ecológicas e interpelações sociais, a performance coloca em perspetiva a relação entre humanidade e natureza, revelando como a história humana pode provocar catástrofes maiores do que fenómenos naturais, mas também como a própria natureza pode intervir para se regenerar.

O TeatroCorrente irá Repor a sua 3.ª Produção, "POESIS BASSUS" no FORNO - Espaço Cultural, dia 30 de agosto, às 20h00, inserido no festival "Depois das Cinco no Forno". A entrada é livre como em todos os eventos deste festival.