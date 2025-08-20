Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A comédia, escrita em 1962 por Augusto Abelaira e agora encenada por Cristina Carvalhal, cruza humor, absurdo e ficção científica para refletir sobre temas muito atuais.
Inspirado na famosa frase de Pascal — “Se o nariz de Cleópatra tivesse sido mais pequeno, toda a face da terra teria mudado” — o espetáculo leva o público ao século XXIII, onde um grupo de aventureiros viaja ao passado para alterar a História e conquistar riqueza e felicidade. Porém, mesmo mudando o rumo da Guerra de Tróia, a insatisfação persiste, levantando a questão essencial: não seria mais fácil mudar o presente?
“Quando li O Nariz de Cleópatra achei que era uma loucura (…) porque bate em muitas questões que estão em cima da mesa hoje”, afirma Cristina Carvalhal, em comunicado, que manteve a essência cómica e crítica do texto original.
O elenco reúne Alberto Magassela, Ana Sampaio e Maia, Carla Maciel, Heitor Lourenço, João Grosso, José Neves, Manuela Couto, Nuno Nunes e Sílvia Filipe.
A estreia será antecedida pela entrega do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, que distingue anualmente novos talentos do teatro português. O espetáculo contará ainda com sessões com audiodescrição a 26 e 28 de setembro e uma sessão com interpretação em Língua Gestual Portuguesa no dia 28.
A peça vai estar em cena de 12 setembro a 5 outubro e os bilhetes podem ser adquiridos aqui. Existem sessões acessíveis 26 e 28 setembro (audiodescrição) e 28 setembro (LGP).
