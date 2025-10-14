Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Taylor Swift prepara-se para dominar novamente o Disney+ com um evento de streaming sem precedentes. A artista norte-americana, detentora de 14 prémios GRAMMY, regressa à plataforma no dia 12 de dezembro com dois novos projetos: uma série documental de seis episódios, “Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era”, e o filme-concerto completo “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show”.

A estreia acontece dias depois do lançamento histórico do disco “The Life of a Showgirl”, álbum que vendeu mais de quatro milhões de cópias nos Estados Unidos apenas na primeira semana.

Um olhar íntimo sobre o fenómeno “The Eras Tour”

A série documental “The End of an Era” promete um retrato íntimo e detalhado dos bastidores da digressão que se tornou um marco cultural global. Com realização de Don Argott e Sheena M. Joyce, e produção da Object & Animal, os episódios mostram o processo criativo por trás do espetáculo, o impacto da tour e o esforço coletivo que a transformou num fenómeno sem precedentes.

Além de Taylor Swift, a série contará com a participação de artistas e amigos próximos como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Florence Welch. Os dois primeiros episódios chegam ao Disney+ a 12 de dezembro, com novos capítulos lançados semanalmente.

O concerto final com uma surpresa: “The Tortured Poets Department”

Gravado em Vancouver, no Canadá, “The Final Show” é o registo do último espetáculo da digressão — e inclui, pela primeira vez, o segmento “The Tortured Poets Department”, adicionado ao alinhamento após o lançamento do álbum homónimo em 2024.

Realizado por Glenn Weiss e produzido pela Taylor Swift Productions, em parceria com a Silent House Productions, o filme-concerto oferece aos fãs a experiência completa do encerramento da era The Eras Tour, diretamente no Disney+.

Com estes dois lançamentos, Taylor Swift reforça a sua parceria de sucesso com o Disney+, oferecendo um novo olhar sobre a tour que redefiniu o espetáculo ao vivo na música pop.

