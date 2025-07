Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As esculturas foram inspiradas na artista norte-americana durante a segunda noite da sua atuação no Estádio de Wembley, em junho de 2024, no âmbito da digressão The Eras Tour. Todas as figuras estarão vestidas com réplicas do conjunto laranja e rosa da Versace, complementado por botas Christian Louboutin — o mesmo visual usado por Swift nesse espetáculo.

Em anos anteriores, o Madame Tussauds já tinha prestado tributo a outras estrelas da música, como Lady Gaga (com oito figuras em 2011) e Harry Styles (com sete em 2023), mas nunca numa escala tão ambiciosa.

Reconhecida como uma das maiores artistas do século XXI, Taylor Swift protagonizou com The Eras Tour a digressão mais lucrativa de sempre, que terá gerado receitas superiores a dois mil milhões de euros. O espetáculo, com mais de três horas de duração e 45 músicas, passou por cinco continentes e totalizou 152 concertos, incluindo dois esgotados em Lisboa, no Estádio da Luz.