As novidades editoriais incluem também Ana Varela, Irene Flunser Pimentel, Maria João Fialho Gouveia, Luísa Castel-Branco, Pedro Andersson, Raquel Varela, Rafaela Ferraz e Vital Moreira. Até dezembro, estão previstas publicações do Prémio Nobel da Química, Venki Ramakrishnan, pela Temas e Debates, e do Prémio Nobel da Física 2022, Alain Aspect, pela Bertrand.

Para celebrar os 50 anos de "Salem’s Lot – A Hora do Vampiro", de Stephen King, chega uma nova edição às livrarias com design gráfico especial. A 6 de novembro, com estreia simultânea nos cinemas e nas livrarias, a Bertrand publica "Jogo de Sobrevivência – The Running Man". Para os mais novos, Stephen King traz "Hansel e Gretel", um pequeno tesouro da literatura, que junta um mestre da escrita e um mestre da ilustração, Maurice Sendak.

Já em setembro, a Bertrand publica "Huris", de Kamel Daoud, vencedor do Prémio Goncourt 2024, e "Porque Se Enganam os Intelectuais", de Samuel Fitoussi.

Em outubro, de Thrity Umrigar, chega "O Canto dos Corações Rebeldes", o romance que conquistou milhões de leitores em todo o mundo. Na BertrandKids, chega "Betty Bum", a estrela de uma nova coleção infantojuvenil, da autoria de Capucine Lewalle e Chiara Baglioni.

A Temas e Debates prepara a publicação de "Uma Breve História da Igualdade", de Sébastien Vassant e Stephen Desberg, uma novela gráfica segundo o livro de Thomas Piketty. Com coordenação de Amélia Polónia, chega às livrarias "Construtoras de Impérios – Vozes de Mulheres na Expansão Portuguesa", onde se tecem novos debates, com forte base documental, sobre processos de exclusão e subalternidade, mas também de resistência, a que a historiografia atual não pode ser alheia.

Irene Flunser Pimentel publica, em novembro, o livro "Relações Perigosas. A Cumplicidade da PIDE com as Secretas Internacionais" e, no final do ano, chega "A Inteligência Natural & a Lógica da Consciência", de António Damásio, o primeiro livro que avança com a hipótese credível de como a consciência é produzida.

O último trimestre de 2025 traz novos romances de José Luís Peixoto e José Eduardo Agualusa, na Quetzal, que também terá espaço para um novo volume da Bíblia, traduzida por Frederico Lourenço. Muito aguardado é o regresso de Jung Chang com "Voai, Cines Selvagens", a continuação de um dos maiores bestsellers e livros de memórias sobre a China, "Cines Selvagens", originalmente publicado em 1991. Até ao fim do ano, está prevista a publicação de obras inéditas de J. Rentes de Carvalho e José Tolentino Mendonça.

Ainda em outubro, a Contraponto lança mais um volume da série "Uma Longa Viagem", desta vez com autoria de Francisco Sena Santos, cronista do 24notícias, e Clara Almeida Santos, que conversam com Alexandre Quintanilha, que partilha muito do tanto que ensinou e aprendeu.