Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a publicação americana The New York Post, a decisão foi comunicada esta quinta-feira durante uma reunião com a equipa. Segundo a mesma publicação, Anna Wintour está à procura de um novo "chefe de conteúdo editorial".

Wintour deve seguir agora para o cargo de diretora global de conteúdo da Condé Nast e diretora editorial global da Vogue, avança o The New York Post.