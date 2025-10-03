Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O galardão integra o Festim Esta Noite Grita-se, iniciativa da Companhia Cepa Torta que celebra em 2025 a sua 9.ª edição a 17 de outubro, com programação em Lisboa e extensões regulares ao Algarve, em parceria com o Teatro das Figuras (Faro) e o Centro Cultural de Lagos.

Criado para estimular e reconhecer a dramaturgia de autoria feminina em língua portuguesa, o prémio distingue anualmente uma obra inédita, de autoras com ou sem trabalhos publicados.

O júri da edição de 2025 — composto por Ana Lázaro, Inês Barahona e Mickaël de Oliveira — destacou 'Pedral' pela “singularidade e sensibilidade, com uma escrita apurada e pungente, em que a linguagem e o universo distinguem a dramaturga com uma assinatura única”.

Uma carreira dedicada à cena e à imagem

Natural do Brasil, Sabrina Marthendal atua há 25 anos na cidade de Blumenau (Santa Catarina) e região. É atriz, diretora, dramaturga, fotógrafa cultural e professora de teatro e fotografia, trabalhando sobretudo no cruzamento entre as linguagens da cena e da imagem. Integra a Cia Carona de Teatro desde 2006 e a Cia MovIn desde 2019.

Ao longo da sua trajetória, já escreveu e dirigiu mais de 20 espetáculos pela Carona Escola de Teatro e atuou em mais de 15 produções. Em 2019, lançou em coautoria o livro-CD Quando o Grito enfim Chegar. É formada em Interpretação Teatral pela Universidade Regional de Blumenau (FURB) e participou de formações com nomes de referência do teatro brasileiro e internacional.

Edição de 2025 contou com 133 candidaturas

Entre janeiro e março deste ano, o prémio recebeu 133 candidaturas de diferentes países de língua portuguesa. Após um processo de seleção exigente, foram escolhidas três finalistas:

'Imigrantes', de Ema Fonseca

'On Board', de Marta Prieto

'Pedral', de Sabrina Marthendal

Além da vitória de 'Pedral', o júri atribuiu menções honrosas a 'On Board', de Marta Prieto — “pela ousadia formal e olhar crítico sobre a ecologia animal, explorado com ironia e humor” — e a 'Imigrantes', de Ema Fonseca, destacada pela “pertinência temática e linguagem despojada que valoriza as relações familiares e sociais do quotidiano”.

A vencedora recebe um prémio de 1.000 euros, terá o texto publicado pela Companhia Cepa Torta em parceria com a editora Douda Correria e verá a peça integrada na programação da 9.ª temporada do Festim Esta Noite Grita-se.

Sublinha-se que o Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina surgiu para reforçar a presença de autoras no campo teatral, num contexto em que as desigualdades de género persistem. Ao distinguir anualmente obras inéditas, o galardão reafirma o compromisso de dar visibilidade, espaço e reconhecimento às dramaturgas contemporâneas.

