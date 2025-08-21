Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Teatro Àpriori vai abrir castings para atores e atrizes de teatro musical integrarem a produção Hairspray, no dia 17 de setembro, no Capitólio, Parque Mayer. O espetáculo será apresentado em 2026 no teatro variedades.

Hairspray é uma comédia músical de 2007, conta a história de Tracy, uma adolescente apaixonada por dança, que se inscreve num programa local chamado The Corny Collins Show, onde se torna uma celebridade.

De acordo com a publicação, é uma "produção inesquecível" e que espera "dar vida a um espetáculo cheio de energia".

Pode enviar o CV e headshot (retrato fotográfico com foco no rosto) para producao.teatroapriori@gmail.com