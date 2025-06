Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A partir desta segunda-feira, os utilizadores da Bolt em Portugal Continental voltam a ter a opção de chamar táxis diretamente através da aplicação. A funcionalidade, que já estava disponível na Madeira, chega agora ao continente, começando pelo Porto e com expansão prevista para outras regiões ao longo do terceiro trimestre.

Com esta integração, a plataforma de mobilidade espera reduzir os tempos de espera, sobretudo nas horas de maior procura, e melhorar a eficiência do serviço. A Bolt passa assim a disponibilizar, numa única aplicação, a escolha entre veículos TVDE (Transporte em Veículo Descaracterizado) e táxis, permitindo ao utilizador decidir com base nas preferências e disponibilidade.

“Reintroduzir os táxis na nossa plataforma é uma forma de dar mais liberdade de escolha aos utilizadores, simplificando o acesso a diferentes modelos de transporte num único espaço digital”, afirma Mário de Morais, responsável de ride-hailing da Bolt em Portugal, em comunicado. O responsável sublinha ainda o objetivo da empresa de contribuir para cidades “mais dinâmicas, com menos carros particulares” e com soluções integradas de transporte.

No Porto, a integração retoma a parceria com a RadiTáxis e surge a tempo das festividades de São João. A empresa prevê alargar a funcionalidade a outras cidades do continente durante o verão.

A Bolt opera em Portugal desde 2018, com serviço TVDE em praticamente todo o território. Na área da micromobilidade, com trotinetes e bicicletas elétricas, já está presente em 18 cidades portuguesas.