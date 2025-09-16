Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O reconhecimento foi feito através de um comunicado divulgado à imprensa belga, no qual Laurent declarou ter chegado a este passo após “conversas francas e abertas” com o filho. O príncipe pediu ainda respeito pela “natureza íntima” da situação.

Clément nasceu de uma relação que Laurent manteve na década de 1990 com a cantora e modelo Wendy van Wanten, conhecida na época pelo seu trabalho no mundo da moda e da música. Embora nunca tenham assumido publicamente o romance, ambos foram vistos juntos em alguns eventos da realeza.

Atualmente casado com a princesa Claire, com quem tem três filhos, Laurent põe assim fim a anos de especulação mediática sobre a paternidade de Clément. O tema volta a expor tensões na família real belga, marcada já por outros episódios de reconhecimento tardio — recorde-se que o rei emérito Alberto II, pai de Laurent, só em 2020 admitiu oficialmente ser pai de Delphine Boël, hoje princesa Delphine.

A revelação coincide com a estreia de um documentário no canal belga VTM, intitulado “Clément, Son of…”, no qual o jovem fala pela primeira vez sobre a sua história. Num excerto já divulgado, Clément sublinha que não procura polémicas: “Só quero viver normalmente e poder partilhar momentos com o meu pai, sem ter de ouvir sempre perguntas sobre quem ele é.”

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.