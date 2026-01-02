Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Criador de filmes como "Fala com Ela" (2002) e "Volver" (2006), Pedro Almodóvar apresenta uma seleção que se afasta de rankings mais dominados pelo cinema anglo-saxónico, privilegiando obras não anglófonas, assinadas por realizadores de identidade estética vincada e narrativas que apostam na ambiguidade, na introspeção e na complexidade emocional.

A lista divulgada pela IndieWire, site de notícias dedicado ao cinema e televisão, revela uma coerência autoral e funciona como um retrato cinéfilo de um dos cineastas mais influentes, transgressores e respeitados do cinema contemporâneo.

A lista percorre mais de duas décadas de cinema, começando em 2002, com Ten, de Abbas Kiarostami, e estendendo-se até 2025, com títulos recentes como Sentimental Value, de Joachim Trier, e Sirāt, de Oliver Laxe.

Sem ordem hierárquica, estes são os dez filmes do século XXI escolhidos por Pedro Almodóvar:

Um exame social visual que se desenrola através de dez conversas entre uma mulher que conduz e os diferentes passageiros que vai recolhendo na estrada, explorando temas de comunicação, relações humanas e desigualdades sociais.

Call Me by Your Name acompanha Elio, um jovem de 17 anos, durante um verão de descobertas na Lombardia, Itália, em 1983. Quando Oliver, um estagiário de 24 anos que trabalha para o pai de Elio, chega à villa da família, entre os dois surge uma ligação intensa. O filme explora o despertar do desejo, a descoberta da intimidade e a intensidade emocional de um primeiro amor.

O filme acompanha um pai brincalhão que tenta aproximar-se da filha, sempre dedicada ao trabalho. Para isso, cria um alter ego absurdo e faz-se passar pelo coach de vida do CEO dela, dando origem a situações cómicas e inesperadas enquanto tenta reconquistar a relação familiar.

Phantom Thread passa-se na Londres dos anos 1950 e acompanha Reynolds Woodcock, um prestigiado criador de vestidos cuja vida meticulosa é perturbada por Alma, uma jovem mulher de carácter forte que se torna a sua musa e amante, transformando a sua rotina e a sua arte.

Georges e Anne, um casal octogenário e ex-professores de música, veem o seu amor profundamente testado quando Anne sofre um AVC, numa reflexão sensível sobre envelhecimento, fragilidade e laços familiares.

O filme acompanha a vida de duas mulheres e das suas famílias numa pequena cidade provincial de Salta, na Argentina.

Um olhar íntimo sobre família, memórias e o poder reconciliador da arte, explorando as ligações humanas e a sensibilidade emocional no quotidiano.

Um ator e encenador de renome aprende a lidar com uma grande perda pessoal ao aceitar dirigir uma produção de Tio Vanya em Hiroshima.

Uma mulher é suspeita de homicídio após a morte do marido, e o seu filho cego enfrenta um dilema moral como principal testemunha.

Um pai, acompanhado pelo filho, parte à procura da filha desaparecida no Norte de África, numa história de família, ligação e perseverança perante a incerteza.

