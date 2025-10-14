Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O prémio consagra um livro amplamente aclamado pela crítica e reafirma Paulo Moreiras como um dos principais cultores da tradição picaresca na literatura portuguesa contemporânea. O júri — composto por Sérgio Guimarães Sousa, Teresa Carvalho e Everton Machado — destacou ainda a “opulência lexical invulgar” e o “investimento notável na expressividade literária” do autor.

"A Vida Airada de Dom Perdigote" teve a sua primeira apresentação pública na Póvoa de Varzim, durante o festival Correntes d’Escritas, e sucede a Misericórdia, de Lídia Jorge, vencedora da edição anterior do Prémio PEN. Entre os finalistas estavam Hélia Correia, H. G. Cancela, Djaimilia Pereira de Almeida e Clara Macedo Cabral.

A Vida Airada de Dom Perdigote A Vida Airada de Dom Perdigote créditos: DR

Nascido em Lourenço Marques (atual Maputo), em 1969, Paulo Moreiras iniciou-se na banda desenhada antes de se dedicar à literatura. Estreou-se no romance com "A Demanda de D. Fuas Bragatela" (2002) e publicou ainda "Os Dias de Saturno" (2009), "O Ouro dos Corcundas" (2011) e "O Caminho do Burro" (2021), além de livros sobre gastronomia como "Elogio da Ginja" (2006) e "Pão & Vinho" (2014).

Com esta distinção, "A Vida Airada de Dom Perdigote" confirma-se como uma das obras mais marcantes da ficção portuguesa recente.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.