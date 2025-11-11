Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ao contrário da narrativa habitual, centrada nos grandes banquetes e cerimónias, o projeto revela os espaços de trabalho onde se guardavam, usavam e lavavam os objetos, assim como as pessoas que de forma discreta sustentavam o quotidiano do palácio, coexistindo com a etiqueta e o luxo.

Com o apoio mecenático da Fundação Millennium bcp, o PNA abre ao público uma evocação de espaços de serviço há muito desaparecidos ou inacessíveis, como cozinhas, mantearia, arrecadações e copa, propondo um percurso histórico que liga a Sala de Jantar, onde se reconstitui o requintado recheio original, à Sala de Lavagens da Loiça.

Baseada em documentação histórica, testemunhos materiais e investigação interdisciplinar, a exposição convida o visitante a conhecer os circuitos logísticos e de alimentação da Casa Real, o serviço das refeições, sua apresentação, assim como o papel desempenhado pelo responsável das Mesas de Estado e por criados, moços da prata e cozinheiros.

“O Quotidiano da Mesa Real no Palácio da Ajuda. 1862–1910”, que estará patente a partir de 21 de novembro, transporta o público para o tempo de D. Luís I e D. Maria Pia, mostrando como o requinte da mesa real se cruzava com a vida doméstica e o labor discreto de quem a servia.

A exposição de longa duração é fruto de uma investigação científica aprofundada, desenvolvida pela equipa do PNA em colaboração com a Museus e Monumentos de Portugal, incluindo restauro de peças, novos projetos de iluminação e intervenções cuidadosas nos espaços.

A iniciativa integra as comemorações dos 30 anos da Fundação Millennium bcp, que reforça assim o seu compromisso com a valorização do património cultural como pilar de uma sociedade mais participativa.

