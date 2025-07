Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A apresentação desta produção do Teatro Nacional D. Maria II no Teatro Variedades integra-se numa colaboração entre as duas instituições que acontece até outubro 2025.

'Reparations Baby!' é um novo concurso de televisão que pretende revolucionar o prime time português, com segmentos de teoria antirracista, cultura pop luso-africana e trivia colonial. "Três concorrentes adivinham as perguntas para as respostas que aparecem num placard luminoso, um pouco ao estilo de Jeopardy!, mas para um público mais abrangente. E por mais abrangente, entenda-se menos branco, pois trata-se do primeiro game show português em que apenas participam concorrentes negros. A polémica instalou-se assim que o programa foi anunciado, mas os milhões de lembretes de gravação nas boxes da lusofonia fazem antever um sucesso de audiência", refere a sinopse.

Ana Tang, Bernardo de Lacerda, Danilo da Matta, June João, Márcia Mendonça, Stela e Vera Cruz colocam em cena este novo concurso televisivo, num espetáculo com texto e direção de Marco Mendonça e participação especial de Cláudio Castro, David Esteves, José Neves e Pedro Gil.

“Reparations Baby!" é uma experiência sobre a perceção, o privilégio e a performance. (…) Entre o bastidor caótico de uma produção televisiva e a tensão competitiva de um jogo em direto, explora-se a hipocrisia das agendas políticas. Compensam-se traumas ancestrais com brindes simbólicos, apelando para o fim da negação do racismo, mas, no fundo, sabemos que a reparação exige muito mais do que isso.”, refere Marco Mendonça, criador do espetáculo em comunicado.

Em cena no Teatro Variedades, em Lisboa, de 9 a 27 de julho, o espetáculo contará com Audiodescrição nos dias 18 e 20 de julho e interpretação em Língua Gestual Portuguesa no dia 20 julho.

Os bilhetes estão disponíveis na aqui e custam entre 14 d 17 euros.