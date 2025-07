Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Resultado de uma parceria entre a Junta de Freguesia de Cascais e Estoril e o Corpo de Bombeiros do Estoril, este dispositivo especial de segurança e vigilância é composto por duas motas equipadas com material de primeiros socorros e desfibrilhador automático externo; dois bombeiros com formação em emergência pré-hospitalar; e patrulhamento na zona costeira da freguesia, entre as 09h e as 19h, aos sábados, domingos e feriados.

A iniciativa Operação Verão Seguro 2025 começou no sábado, dia 05 de julho, e estará “operacional até 30 de setembro”, de acordo com a Junta de Freguesia de Cascais e Estoril, no concelho de Cascais e no distrito de Lisboa.

“Logo no primeiro dia permitiu salvar uma vida. Um homem de 80 anos, em paragem cardiorrespiratória na Baía de Cascais, foi assistido no local pelos socorristas do dispositivo, que conseguiram reverter a situação, estabilizar a vítima e garantir o seu transporte ao hospital, em articulação com os restantes meios de emergência”, indicou a autarquia liderada por Pedro Morais Soares (CDS-PP).

A iniciativa surgiu por proposta do Corpo de Bombeiros do Estoril, considerando a afluência de pessoas que usufruem desta linha costeira durante a época balnear e o aumento de riscos associados à segurança e à saúde pública, informou a Junta de Freguesia de Cascais e Estoril, em resposta à agência Lusa.

“Infelizmente, afogamentos, lesões e outras emergências são uma realidade que exige preparação e resposta rápida”, mencionou a autarquia, referindo que esta freguesia do concelho de Cascais é conhecida pela “extensa linha costeira” que, ao longo da época balnear, atrai “milhares de pessoas”, tanto residentes como visitantes.

Ligada pelo passeio marítimo e pela Avenida Marginal, esta faixa costeira representa “um dos maiores pontos de interesse do concelho, que se distingue por ter a época balnear mais longa do país — de 01 de maio a 15 de outubro — e onde a segurança balnear assume particular importância”, expôs.

A proposta de criação de um dispositivo especial de patrulhamento e socorro concretizou-se com o apoio financeiro da Junta de Freguesia de Cascais e Estoril, que “investiu 5.000 euros”, permitindo que a Operação Verão Seguro 2025 se tornasse uma realidade.

Apesar de ter entrado em funcionamento no passado fim de semana, a iniciativa vai ser apresentada publicamente na terça-feira, às 18:30, no paredão da Praia da Poça, no Estoril.

Em declarações à Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Cascais e Estoril, Pedro Morais Soares (CDS-PP), disse que a parceria com os Bombeiros do Estoril “é um exemplo claro” do compromisso da autarquia em investir na segurança de quem vive, trabalha e visita esta linha costeira, criando condições “para que todos possam usufruir deste espaço com maior tranquilidade”.

O adjunto de Comando do Corpo de Bombeiros do Estoril e mentor do projeto, Fábio Alves, explicou que a proposta surgiu da análise de vários anos de experiência operacional e da constatação de que, durante os meses de verão, o número elevado de banhistas e a utilização intensiva desta faixa costeira “aumentam de forma significativa o risco de emergências médicas, afogamentos e outros acidentes”.

“Num cenário crítico como uma paragem cardiorrespiratória, cada minuto sem assistência significa menos 10% na probabilidade de sobrevivência da vítima. Esta realidade mostrou-nos a necessidade urgente de termos no terreno um dispositivo de resposta rápida, eficaz e especializado”, expressou Fábio Alves, sublinhando o compromisso dos Bombeiros do Estoril com a prevenção, a prontidão e a proximidade como pilares de uma resposta eficiente e da construção de uma época balnear tranquila, segura e exemplar.