Nos últimos meses, o Acho Que Vais Gostar Disto destacou filmes que conquistaram a crítica, reforçaram parcerias criativas já consolidadas, revisitaram obras literárias e exploraram histórias familiares intensas. Quase no final do ano reuniu-se uma lista de dez filmes de 2025 que encheram salas de cinema e festivais, bem como outros que possibilitaram ficar confortavelmente no sofá.

A colaboração entre Paul Thomas Anderson e Leonardo DiCaprio parece inevitável e plenamente justificada. Em Batalha atrás de Batalha, o realizador mergulha num retrato inquietante de um mundo em radicalização, explorando tensões políticas, ideológicas e sociais.

DiCaprio surge como a escolha ideal para dar corpo a esse radicalismo contemporâneo, num papel exigente que oscila entre o carisma e o desconforto. O resultado é um filme provocador, à imagem do cinema de PTA, que desafia o espectador a olhar de frente para o presente.

O cinema brasileiro volta a afirmar-se internacionalmente com O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. À semelhança de Ainda Estou Aqui, o realizador regressa à memória da ditadura militar brasileira, desta vez através de uma narrativa de espionagem e resistência.

Wagner Moura assume o papel principal, dando vida a uma personagem marcada pela ambiguidade moral e pela tensão constante entre sobrevivência e compromisso político.

Dirigido por Noah Baumbach, o filme está disponível na Netflix e tem como protagonistas George Clooney e Adam Sandler.

A história acompanha Jay Kelly, um ator famoso que embarca numa viagem de descoberta pessoal, confrontando-se com o seu passado e presente, acompanhado pelo agente Ron.

Segundo o Screen Daily, numa das cenas em que a personagem assiste a um showreel da sua carreira foram utilizadas imagens reais da carreira de George Clooney. “Eu não tinha ideia de que seriam os meus próprios filmes”, confessou George Clooney.

Guillermo del Toro regressa a um dos mitos fundadores da literatura e do cinema com a sua versão de Frankenstein. Mais do que uma história de terror, o realizador propõe uma reflexão sobre a criação, a rejeição e a condição humana, temas recorrentes na sua filmografia.

Com uma abordagem visualmente exuberante e emocionalmente trágica, esta adaptação promete ser uma das leituras mais pessoais e sensíveis do clássico de Mary Shelley, reafirmando del Toro como um autor de mundos sombrios profundamente humanos.

Pecadores afirma-se como um drama intenso sobre culpa, moralidade e redenção. O filme acompanha personagens à margem, confrontadas com escolhas que têm consequências irreversíveis, num ambiente marcado por tensão psicológica e dilemas éticos.

Com uma realização segura e interpretações contidas, o filme destaca-se pela forma como recusa respostas fáceis, deixando o espectador num terreno de ambiguidade desconfortável e, precisamente por isso, memorável.

A aguardada continuação de Wicked aprofunda o universo iniciado no primeiro filme, a relação entre Elphaba, a futura Bruxa Má do Oeste, e a sua relação com Glinda, a Bruxa Boa do Norte. A segunda parte de uma adaptação cinematográfica em duas partes do musical da Broadway que explora as consequências das escolhas feitas e a redefinição das personagens centrais.

A sequela de Zootrópolis regressa a um dos universos mais inteligentes da animação recente. Mantendo o humor e a crítica social que marcaram o primeiro filme, esta nova aventura aprofunda temas como preconceito, poder e convivência numa sociedade diversa.

Com novos personagens e desafios, Zootrópolis 2 prova que o cinema de animação pode ser simultaneamente acessível e politicamente relevante.

A saga do Mundo Jurássico volta a reinventar-se com O Renascimento, um filme que procura recuperar o sentido de maravilhamento e perigo que marcou o original de 1993.

No filme protagonizado por Scarlett Johansson e Jonathan Bailey, cinco anos após Mundo Jurássico: Domínio (2022), uma expedição desbrava regiões equatoriais isoladas para extrair ADN de três enormes criaturas pré-históricas para um avanço médico inovador.

O novo filme de Yorgos Lanthimos é fiel ao estilo provocador, o realizador apresenta uma obra absurda, inquietante e profundamente crítica da sociedade contemporânea.

Com interpretações fortes e uma linguagem visual marcante, Bugonia é a quarta colaboração entre a atriz Emma Stone e Yorgos Lanthimos. Em homenagem à personagem da atriz no filme (que teve de rapar o seu cabelo para fazer a interpretação), um cinema em Los Angeles vai ofereceu bilhetes gratuitos a quem for careca ou quiser rapar o cabelo no momento.

Mesmo no final do ano, Wake Up Dead Man: A Knives out Mystery saiu na Netflix após uma passagem limitada nas salas de cinema. É uma sequela independente de Glass Onion (2022) e o terceiro filme da série Knives Out.

Neste novo filme, o detetive Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, regressa para enfrentar o caso mais desconcertante da sua carreira. A ação desloca‑se para uma igreja no interior de Nova Iorque, onde o carismático Monsenhor Jefferson Wicks é encontrado morto numa sala trancada, num crime que parece desafiar toda a lógica.

Benoit Blanc acaba por trabalhar em conjunto com o jovem padre Jud Duplenticy (Josh O’Connor), e a investigação envolve uma série de personagens suspeitos.

