Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, foi morto na sequência dos ataques lançados pelos EUA e por Israel, confirmou a comunicação social estatal iraniana, num desenvolvimento que marca uma escalada dramática da guerra na região.

Ali Khamenei, que não era visto em público desde o início dos bombardeamentos, terá sido atingido na primeira vaga de ataques realizada no sábado, escreve o jornal britânico The Guardian. Imagens de satélite divulgadas entretanto indicam que o Beit Rahbari, complexo fortificado onde se encontrava, sofreu danos significativos. A agência estatal IRIB, cita o Expresso, afirmou no Telegram, que "o Líder Supremo da Revolução Islâmica do Irão foi martirizado no seu local de trabalho no Beit Rahbari". Acrescentando que Khamenei "estava a cumprir as suas funções e presente no seu local de trabalho (o seu gabinete) no momento do martírio".

A confirmação oficial surgiu horas depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a morte do líder iraniano numa publicação na plataforma Truth Social, afirmando que a operação resultou de um esforço conjunto entre Washington e Telavive.

Segundo Trump, a campanha militar teve como objetivo a mudança de regime em Teerão, descrevendo o momento como “uma oportunidade” para o povo iraniano “recuperar o país”. O presidente acrescentou ainda que elementos das forças de segurança iranianas estariam relutantes em continuar a combater.

Também o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já tinha indicado existirem “muitos sinais” de que Khamenei não estaria vivo, tendo responsáveis israelitas informado meios de comunicação de que o corpo teria sido recuperado.

Meios de comunicação iranianos noticiaram ainda a morte de vários familiares próximos do líder supremo, incluindo uma filha, o genro e uma neta, atingidos nos bombardeamentos de sábado. A agênciaFars, descrita como "semi-oficial", associada à Guarda Revolucionária, citou fontes próximas da família que confirmaram as mortes.

Figura central do regime iraniano desde 1989

Ali Khamenei liderava o Irão desde 1989 e era a autoridade máxima do sistema político e religioso do país, exercendo uma influência determinante sobre o Governo, as forças armadas e o aparelho judicial. O seu peso político era considerado incomparável ao de qualquer outro dirigente iraniano.

A sua morte é vista como um dos acontecimentos mais significativos desde o início da operação militar conjunta dos Estados Unidos e de Israel, que envolveu sucessivas vagas de ataques aéreos em várias regiões iranianas e abriu um novo capítulo de instabilidade no Médio Oriente, ainda sem desfecho previsível.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.