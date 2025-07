Carolina Deslandes vai protagonizar um miniconcerto exclusivo no Oceanário de Lisboa, no dia 16 de julho, às 21h00, para assinalar os 10 anos da exposição “Florestas Submersas”. O espetáculo, com apenas 60 lugares disponíveis, terá lugar junto ao maior nature aquarium do mundo — uma obra imersiva criada pelo mestre japonês do aquapaisagismo Takashi Amano.

A atuação acontece num cenário único e simbólico: um aquário de 40 metros, com 160 mil litros de água doce, que recria o ambiente das florestas tropicais submersas. A instalação combina areia, rochas vulcânicas, troncos e mais de 10 mil organismos vivos, num espaço inspirado na estética japonesa do wabi-sabi, onde imperfeição e efemeridade convidam à contemplação. A banda sonora original da exposição, de Rodrigo Leão, amplifica a experiência de quietude e ligação à natureza. A exposição “Florestas Submersas” foi inaugurada em 2015 como a última grande obra de Takashi Amano (1954–2015) e tinha inicialmente duração prevista de três anos. No entanto, a adesão massiva do público levou à sua permanência até hoje, tornando-se uma das atrações mais emblemáticas do Oceanário. Aqueles que conseguiram bilhetes para este espetáculo ou compraram na bilheteira, ou concorreram a um passatempo criativo. “Acreditamos que experiências emocionais e imersivas são essenciais para fortalecer a ligação entre pessoas e ecossistemas”, sublinha, em comunicado, Marta Cabral, diretora de Marketing do Oceanário, reforçando que a colaboração com Carolina Deslandes pretende celebrar essa mesma conexão através da arte. Mais do que um concerto, este será um momento de comunhão entre música, natureza e reflexão — um convite à contemplação e ao cuidado com o planeta.