Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A exibição divide-se em três cenários distintos. Para descobrir o processo criativo , o "Cubo Branco", onde os materiais usados ganham destaque e a "dimensão manual e meditativa" do trabalho da artista se revela. Na "Sala Imersiva", os visitantes são guiados pelas tapeçarias que evocam corais e paisagens subaquáticas acompanhados por projeções audiovisuais e sons inspirados nos ecossistemas marinhos. O último ponto é a "Sala Atelier", que apresenta o "trabalho lento, minucioso e intergeracional" da criação de novas paisagens e exibe obras em desenvolvimento.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Desenhada especificamente para o local (site-specific), a instalação inspirada na obra "Diving into Dreams", está localizada sob a cúpula envidraçada da praça central. Segundo a organização, "relembra a fluidez do oceano e a transição entre o sonho e a vigília".

A artista algarvia já expôs em cidades como Sydney, Nova Iorque, Londres e Tóquio. A peça "Coral Vivo" foi oferecida à ONU e no aeroporto London Heathrow Airport - Terminal 2 tem em exposição a obra "Botanical Tapestry" .

O projeto "pioneiro" deste centro comercial nasceu em 2011. Esta exposição conta com a parceria institucional do MUDE - Museu do Design e segundo a entidade nasceu da vontade de reforçar "o compromisso com a valorização do design e das artes visuais em Portugal".

A iniciativa artística já teve projetos como “Leonardo Da Vinci – uma experiência de arte imersiva”, “100 Anos de Nadir Afonso” e “CARRY ME: 100 Anos de Malas”.