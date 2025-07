Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

10 de julho

Noah Kahan

É, talvez, um dos artistas que mais pode surpreender nesta edição do NOS Alive.

O norte-americano de Vermont, nomeado para um Grammy, nunca mais saiu da rádio desde que lançou o hit "Stick Season", que conta com milhões de streams.

Com letras vulneráveis e uma voz única, Noah Kahan traz a sua mistura de folk, americana e country ao Palco NOS, já amanhã.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Benson Boone

Foi com "In the Stars" e "Beautiful Things" que chegou ao coração dos ouvintes, mas Benson Boone pode trazer mais surpresas.

Uma das maiores revelações pop dos últimos anos, o norte-americano passou pelo American Idol mas foi nas redes sociais que viralizou, graças ao seu alcance vocal fora do comum.

Os concertos do autor de "American Heart" são conhecidos pela energia que o caracteriza, com muitos mortais e acrobacias à mistura.

Olivia Rodrigo

Não é por acaso que é apelidada de "sensação global", uma vez que é dona da digressão mais rentável de um artista nascido neste século.

Apesar de ter dado os primeiros passos na Disney, foi através de "Driver's License" que Olivia Rodrigo se apresentou ao mundo, mostrando que vinha para ficar.

É um dos concertos mais aguardados, e as expectativas são altas, mas a cabeça de cartaz de 22 anos promete dominar o recinto com êxitos como "good for you" e "dejá vu".

Glass Animals

A banda inglesa ficou mundialmente conhecida com "Heat Waves", mas há mais sobre os Glass Animals que vale a pena descobrir.

Neste concerto, pode-se esperar o som atmosférico que os caracteriza e uma viagem visual que acompanha a experiência.

Orquestra Sinfónica Juvenil Chiquinha Gonzaga

Num projeto social patrocinado pela Galp/Petrogal Brasil, chega um grupo de raparigas oriundas de escolas públicas de áreas carenciadas do Rio de Janeiro, que trazem consigo a ginga carioca tão tradicional.

O alinhamento não será de música clássica, mas sim de êxitos da MPB, como Garota de Ipanema (Tom Jobim e Vinícius de Moraes), A Banda (Chico Buarque) e Anunciação (Alceu Valença).

11 de julho

Anyma

Quem gosta de música eletrónica não pode, certamente, perder a estreia do artista italo-americano em Portugal.

Uma figura pertiniente no universo da música techno, Anyma traz também visuais que fazem a diferença nas suas atuações ao vivo, criando um cenário que leva o público para outra dimensão.

Justice

Ainda na onda da música eletrónica, a dupla francesa sobe, também, ao palco NOS no segundo dia do festival.

Com um som que combina electro house com rock, apresentam uma experiência igualmente imersiva, que traz uma certa nostalgia aos amantes de Daft Punk.

Finneas

Vencedor de vários Grammys, Finneas é muito mais do que o irmão de Billie Eilish.

Ao longo da sua carreira, esgotou salas e digressões, mas esta é a primeira vez que atua em solo português.

Com sucessos como "Let's Fall in Love for the Night" e "Break My Heart Again", Finneas promete mostrar que é não só um excelente produtor e músico, mas também um grande performer.

The Teskey Brothers

A dupla australiana está de regresso aos palcos e quem estiver presente no segundo dia do festival não pode, definitivamente, perder o espetáculo que Josh e Sam Teskey farão acontecer no Palco Heineken.

São uma das melhores bandas de blues da atualidade, e Josh distingue-se com uma voz única e arrebatadora.

Saint Caboclo

É talvez um dos DJs mais originais que passará por esta edição do festival.

Os sets de Saint Caboclo são marcados por uma mistura de house, techno e jersey club, com uma marca pesada das suas raízes brasileiras, através do baile funk.

12 de julho

Muse

Apesar de não terem feito parte do cartaz desde o início, e terem sido apresentados como substitutos para os Kings of Leon, os Muse foram uma das bandas que mais deixou os fãs animados.

Desde a sua formação em 1994, lançaram nove álbuns de estúdio - grande parte, tornaram-se clássicos.

Com o carisma e o rock n' roll de sempre, vão protagonizar um dos momentos mais icónicos desta edição do festival.

CMAT

É uma das propostas mais interessantes, e curiosas, do cartaz.

Ciara Mary-Alice Thompson é apresentada como uma "sensação country-pop irlandesa". Com uma voz arrepiante, apresenta-se como uma artista cheia de carisma, energia e humor em palco.

Jet

Os autores de "Are You Gonna Be My Girl" tornaram-se, de certa forma, intemporais desde o início dos anos 2000, quando começaram a dominar os charts.

Já lá vão alguns anos, mas aquilo que os caracteriza mantém-se - a estética retro e os riffs marcantes.

Este é um dos concertos que não deverá desiludir os fãs mais fiéis.