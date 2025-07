Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Foi um dia agitado para Carlos III, com o Presidente francês Emmanuel Macron e a sua esposa, Brigitte, a visitar Windsor, esta terça-feira.

Com a Rainha Camilla ao seu lado, o monarca recebeu os visitantes no Castelo de Windsor, com um almoço programado para ser realizado dentro das muralhas do castelo antes do casal francês ver itens da Coleção Real que têm uma ligação com a sua terra natal.

Apesar de parecerem de bom humor, o rei apareceu com um olho vermelho, o que preocupou várias pessoas nas redes sociais.

Uma fonte do palácio revelou, no entanto, à revista People que o monarca sofreu um derrame de vaso sanguíneo no olho. Acrescentaram ainda que não terá relação com nenhum outro problema de saúde, incluindo o tratamento contra o cancro em andamento do rei.

Um porta-voz oficial confirmou também a vários meios britânicos que a aparência avermelhada era devido a um vaso sanguíneo rompido que se desenvolveu durante a noite, enfatizando que não estava relacionado ao tratamento e que não havia motivo para alarme.

De acordo com a clínica norte-americana Mayo Clinic, um vaso sanguíneo rompido no olho — clinicamente conhecido como hemorragia subconjuntival — normalmente não é motivo de preocupação.

Embora o seu aparecimento possa ser preocupante, muitas vezes ocorre aleatoriamente e pode ser desencadeado por uma simples tosse ou espirro. Geralmente, desaparecem espontaneamente em uma a duas semanas.