Quase vinte anos depois de darem vida às personagens Miranda, Andy, Emily e Nigel — Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci — regressam às ruas de Nova Iorque e aos sofisticados escritórios da Runway Magazine, na muito aguardada sequela do fenómeno de 2006 que marcou uma geração.
O filme volta a reunir o elenco principal original com o realizador David Frankel e a argumentista Aline Brosh McKenna e apresenta uma nova passerelle de personagens, com Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora. Tracie Thoms e Tibor Feldman regressam ainda aos seus papéisdo primeiro filme, como Lily e Irv respetivamente.
O 'Diabo Veste Prada 2' é produzido por Wendy Finerman e conta com Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna como produtores executivos. O filme estreia a 30 de abril, só nos cinemas.
