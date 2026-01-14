Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O espetáculo marca a expansão do festival para um espaço urbano de grande circulação, mantendo a ligação do evento a salas de espetáculo e teatros de referência. Segundo os organizadores, a iniciativa pretende aproximar a música do público em contextos diferentes, transformando o encontro num momento de partilha e emoção.

Integrado na programação especial do Dia dos Namorados no UBBO, o concerto pretende criar uma experiência coletiva, unindo música e convivência num local pensado como ponto de encontro.

O concerto faz parte da programação do Festival Montepio Às Vezes o Amor 2026, que percorrerá várias cidades do país, oferecendo diferentes propostas artísticas e contextos de apresentação, sempre com a música como ponto de encontro.

