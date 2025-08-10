Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Antes dominados pelo canto dos pássaros e roncar dos tratores, alguns terrenos agrícolas do Reino Unido estão agora a ganhar uma nova banda sonora.

Vários produtores de leite implementaram um novo método — tocar música para as suas vacas — numa tentativa de melhorar o bem-estar dos animais e, possivelmente, a qualidade do leite produzido.

A tendência tornou-se viral no TikTok, com vídeos de várias partes do mundo a somar milhões de visualizações.

Charles Goadby, produtor leiteiro em Nuneaton, Warwickshire, aderiu à moda e explicou à BBC porque tocar música para às vacas pode trazer benefícios para todos.

Quando começou esta moda?

Apesar do sucesso recente no TikTok ter chamado à atenção do público geral para esta prática, Charles Goadby afirma que começou a tocar música de um rádio para as suas vacas há quase uma década.

"Instalámos um sistema de ordenha robotizado e havia muitos sons duros e estranhos, por isso quisemos abafar isso e dar-lhes um som constante. Foi há cerca de 10 anos e alguém sugeriu que as vacas gostavam de música clássica. Era a moda na altura. Liguei então uma estação de música clássica para as vacas e isso ajudou-as a relaxar", disse.

Embora o jazz seja o género que está na moda atualmente, o produtor já experimentou vários estilos ao longo dos anos.

O efeito Pavlov

Inicialmente, Charles Goadby começou a passar música para acalmar as vacas, mas acredita-se que a música também pode aumentar a produção de leite.

A famosa teoria de Pavlov, em que cães associam o som de um sino à comida e começavam a salivar só ao ouvir o toque, pode aplicar-se às vacas, deixando-as mental e fisicamente preparadas para a ordenha.

"É como a teoria do cão de Pavlov, que estimula os sentidos, inicia a produção hormonal, e as vacas libertam o leite mais cedo, com um fluxo mais rápido. Ajuda a relaxar tanto as vacas como os trabalhadores. É uma situação vantajosa para todos".

Que género musical preferem as vacas?

Para Charles Goadby, a moda começou com música clássica, mas agora é o jazz que está na ordem do dia nas quintas britânicas.

"Acho que as vacas respondem a qualquer tipo de música. Se alguém fosse até ao campo e colocasse qualquer música, elas viriam espreitar, são curiosas e querem ver o que se passa", disse.

Outro agricultor de Warwickshire, Rob Hadley, afirmou que as vacas parecem relaxar com jazz, mas talvez aceitassem outros estilos, como Ozzy Osbourne, embora duvide que isso não as assustasse.