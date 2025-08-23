Ainda a tempo de aproveitar o calor, as piscinas ao ar livre da Quinta do Passal, na freguesia de Campo, concelho de Valongo, abrem ao público esta sexta-feira, 23 de agosto, a partir das 14 horas
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O novo equipamento, muito aguardado pela população, representa um investimento de 1,5 milhões de euros, que permite ter 500 pessoas a usufruir do espaço.
As duas piscinas, uma delas infantil, são vigiadas, e têm uma área para espreguiçadeiras e guarda-sóis.
A Piscina Quinta do Passal estará aberta todos os dias, das 09h30 às 20 horas.
O acesso faz-se pelo estacionamento da Quinta do Passal, junto à Igreja Matriz de Campo, ou pela Rua Escola da Igreja, próximo ao posto da GNR.
Comentários