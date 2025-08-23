Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O novo equipamento, muito aguardado pela população, representa um investimento de 1,5 milhões de euros, que permite ter 500 pessoas a usufruir do espaço.

As duas piscinas, uma delas infantil, são vigiadas, e têm uma área para espreguiçadeiras e guarda-sóis.

A Piscina Quinta do Passal estará aberta todos os dias, das 09h30 às 20 horas.

O acesso faz-se pelo estacionamento da Quinta do Passal, junto à Igreja Matriz de Campo, ou pela Rua Escola da Igreja, próximo ao posto da GNR.