Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Sporting e o Benfica são os representantes de Portugal na competição europeia 2025/26. À semelhança da época passada, nesta fase cada equipa disputa oito jogos, metade em casa e metade fora.

Para as equipas nacionais os resultados desvendados no sorteio foram: