O sorteio da Liga dos Campeões já foi divulgado. Conheça o programa de jogos aqui.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O Sporting e o Benfica são os representantes de Portugal na competição europeia 2025/26. À semelhança da época passada, nesta fase cada equipa disputa oito jogos, metade em casa e metade fora.
Para as equipas nacionais os resultados desvendados no sorteio foram:
- Benfica: Real Madrid (casa), Chelsea (fora), Leverkusen (casa), Juventus (fora), Napoli (casa), Ajax (fora), Qarabah (casa), Newcastle (fora)
- Sporting: PSG (casa), Bayern de Munique (fora), Brugge (casa), Juventus (fora), Marseille (casa), Napoli (fora), Karait Almaty (casa), Athletic Bilbao (fora).
