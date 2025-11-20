Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



As portas do museu, em Mafra, abrem às 14h30 e é aconselhada a reserva de bilhetes online. Até ao final de novembro a entrada é gratuita.

Até ao final de janeiro, o museu celebra a Festa de Santa Cecília, padroeira dos músicos, com uma série de iniciativas.

"A exposição do Museu Nacional da Música propõe ao visitante a redescoberta de uma das mais ricas coleções europeias de instrumentos musicais, reunindo espécimes do século XII ao XXI, representativos de diversas práticas musicais, alguns deles classificados como tesouros nacionais", é explicado.

De recordar que "as antigas instalações na estação de metro do Alto dos Moinhos, em Lisboa, encerraram ao público no dia 1 de outubro de 2023, iniciando-se então o processo de mudança para o Real Edifício de Mafra. O novo espaço permitiu duplicar o número de peças em exposição, de 250 para 500, e acolher nas novas reservas um acervo de mais de um milhar de instrumentos musicais, a par de partituras, fonogramas, iconografia e documentação variada. Para além disso, o novo museu está agora dotado de diversas soluções multimédia e de acessibilidade dirigidas aos mais diversos públicos".

"Entre os tesouros nacionais da coleção, destacam-se instrumentos manufaturados em Portugal, como o cravo de Joaquim José Antunes (1758) e os violinos e violoncelos de Joaquim José Galrão. Pelo seu valor e raridade, merecem destaque outros instrumentos, como o cravo de Pascal Taskin construído em 1782 para a corte de D. Luís XVI de França, o piano Boisselot & Fils que o virtuoso Franz Liszt trouxe para Lisboa durante a sua digressão ibérica de 1844-1845, ou um violoncelo stradivarius que pertenceu ao rei D. Luís. Entre os espólios preservados destacam-se os do compositor Alfredo Keil, autor da música do atual hino nacional", é ainda adiantado.

A inauguração vai decorrer na presença da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, do presidente do Município de Mafra, Hugo Moreira Luís, e do presidente do Conselho de Administração da Museus e Monumentos de Portugal, Alexandre Nobre Pais.

