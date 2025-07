Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em 1963, aos 17 anos, Maria da Nazaré já fazia parte do elenco da antiga Emissora Nacional, atuando no programa “Serão para Trabalhadores”, organizado pela então Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT), atual Fundação Inatel, e em espetáculos realizados por todo o país.

Maria da Nazaré Martins, de seu nome completo, nasceu a 9 de fevereiro de 1946, no Barreiro, distrito de Setúbal, mas ainda menina foi viver para o bairro lisboeta de Campo de Ourique.

Cedo manifestou interesse em cantar, o que fazia em encontros de amigos. Protagonizou uma carreira de mais de 50 anos, tendo atuado em várias casas de fado em Lisboa, e em palcos estrangeiros, o que lhe valeu em 2013 o Prémio Amália/Melhor Intérprete. Já em 2003 a Casa da Imprensa lhe tinha entregado o Prémio Carreira.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A fadista fez parte dos elencos das casas de fado Lisboa à Noite, O Embuçado, Senhor Vinho, Clube do Fado ou Bacalhau de Molho ou o Arreda, em Cascais.

Apontada como uma referência no fado, Maria da Nazaré, em 2017, participou no espetáculo “Mestres do Fado”, ao lado de António Rocha, Artur Batalha, Cidália Moreira, Filipe Duarte, Nuno de Aguiar, Maria Amélia Proença e Maria Armanda, uma coprodução do Museu do Fado e do Centro Cultural de Belém.

Em 2007, fez parte do elenco do filme “Fados” (2007), de Carlos Saura, ao lado, entre outros, de Mariza, Carlos do Carmo, Vicente da Câmara, Ana Sofia Varela, Carminho, Ricardo Ribeiro, Pedro Moutinho e Chico Buarque.

Gravou com Fernando Farinha (1928-1978) e o cavaleiro tauromáquico José Mestre Baptista (1940-1985). O seu último disco, “Regressos” (2019), foi gravado com o amigo fadista António Passão.

Sobre Maria da Nazaré, António Passão qualificou-a como "uma senhora fado, uma força viva a cantar o fado".

Recorde aqui a artista: