"O Fado perdeu Maria da Nazaré", escreveu Margarida Balseiro Lopes na sua página na rede social X. "Foi uma grande fadista com mais de meio século de carreira, que conquistou tantos públicos em Portugal como além-fronteiras. O País está-lhe grato e eu também. Até sempre!"

A fadista Maria da Nazaré, duas vezes vencedora da Grande Noite do Fado de Lisboa, morreu hoje de madrugada, em Corroios, aos 79 anos.

Maria da Nazaré Martins, de seu nome completo, nasceu a 09 de fevereiro de 1946, no Barreiro, distrito de Setúbal, mas ainda menina fixou-se no bairro lisboeta de Campo de Ourique.

Com um percurso profissional de mais de 50 anos, Maria da Nazaré conquistou em 2013 o Prémio Amália de Melhor Intérprete. Dez anos antes, a Casa da Imprensa já lhe atribuíra o Prémio de Carreira.

A fadista fez parte dos elencos das casas de fado como Lisboa à Noite, O Embuçado, Senhor Vinho, Clube do Fado, Bacalhau de Molho e Arreda, e atuou igualmente em diversos palcos estrangeiros.

Em 2007, esteve no elenco do filme "Fados" (2007), de Carlos Saura, ao lado, entre outros, de Mariza, Carlos do Carmo, Vicente da Câmara, Ana Sofia Varela, Carminho, Ricardo Ribeiro, Pedro Moutinho e Chico Buarque.

Gravou com Fernando Farinha (1928-1978) e o cavaleiro tauromáquico José Mestre Baptista (1940-1985). O seu último disco, "Regressos" (2019), foi gravado com o amigo fadista António Passão.