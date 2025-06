Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um livro:

Joaquim não tem mãe — morreu jovem — nem pai — dele, nunca soube nada. Vive com uma avó doente, Dona Joelma, outrora mulher livre e dona do seu nariz, que, dia após dia, perde a memória e o raciocínio. Apaixonado por literatura, Joaquim ingressa no curso de Letras de uma universidade de Porto Alegre, no âmbito do sistema de cotas destinadas às minorias. Para lá chegar, há que passar horas feito sardinha nos transportes, mas isso não o demove, tal a força da sua vontade e a ambição dos seus planos. Nos sussurros dos corredores, escuta códigos que não entende, sente na pele o estigma que nunca o abandonará, e cedo percebe que aquele não é um mundo para quem vem «de onde ele vem». Dilacerado entre realidades opostas, esmagado pelo estigma de uns e a expectativa de outros, atormentado pelos sonhos desfeitos em ilusões, Joaquim cai numa espiral de descrença. A réstia de esperança reside no apelo da palavra. Esta é a trama de "De onde eles vêm", novo romance de Jeferson Tenório.

O 24notícias publicou um excerto deste livro, que pode ler aqui. Na Feira do Livro, esta obra pode ser encontrada no pavilhão da Penguin Random House.

Um evento na feira:

Esta sexta-feira, às 16h00, a Praça Roxa recebe o lançamento do livro "Do Brasil à Suíça - a superação de uma mulher migrante", com a autora Samaritana Pasquier.

Esta obra pode ser encontrada no pavilhão da In-Finita Editora.

Uma entrevista:

"Um Preto Muito Português" conta a história de um jovem afrodescendente ficcional, mas que bem podia representar milhares de pessoas. Com este romance, Telma Tvon quis "dar voz, dar visibilidade" a uma experiência tantas vezes ignorada e minimizada — e apontar o dedo à forma como Portugal ainda se mantém um país de discriminação e preconceito.

Uma entrevista que pode ler aqui. Na Feira do Livro, pode encontrar esta obra no pavilhão da Bertrand Editora.