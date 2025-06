Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um livro:

Portugal respira de alívio: o 25 de Abril acabou com a ditadura do Estado Novo. Seguem-se meses turbulentos, mas o povo deleita-se com o cheiro a liberdade que se sente no ar. Em 1975, uma nova revolução abala o país. Apoiado pela União Soviética, Otelo Saraiva de Carvalho assassina o general Spínola e estabelece um regime comunista em Portugal. Volvida década e meia, George H. W. Bush chega à presidência dos EUA e decide acabar com o comunismo em pleno seio da NATO. Para isso, incumbe Frank Carlucci, agente da CIA, de derrubar Otelo e acabar com a influência soviética em Portugal. Para fazer frente aos Americanos, a URSS envia um dos seus melhores agentes: Vladimir Putin, um jovem KGB com umas quantas cartas na manga e segredos muito próprios. Em menos de nada, começam as conspirações, as mortes, e as movimentações de espiões com Lisboa como pano de fundo. É esta a trama de "Portugal Vermelho", o novo livro de Pedro Catalão Moura.

O 24notícias publicou um excerto desta obra, que pode ler aqui. Na Feira do Livro, pode ser encontrada no pavilhão da Saída de Emergência.

Um evento na feira:

Esta quinta-feira, 19 de junho, Bruno Paixão apresenta o seu mais recente livro de não ficção, "Isto é um escândalo!", às 15h00, no Auditório Norte.

Esta obra, que revisita alguns momentos marcantes da vida política portuguesa, vai ser discutida com participação de José Pacheco Pereira e Rita Marrafa de Carvalho.

Uma entrevista:

Foi torturado meses a fio na cadeia de São Paulo, em Luanda, e só não foi fuzilado por um triz. Este é o lado oculto do ex-ministro da Economia António Costa Silva, que relata os horrores da guerra em livro. Uma entrevista ao 24notícias para ler aqui.

Na Feira do Livro, a obra "Desconseguiram Angola" pode ser encontrada no pavilhão da Guerra e Paz.