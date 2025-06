Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O braço direito do Presidente russo, Vladimir Putin, no último quarto de século iniciou recentemente um profundo processo de reestruturação, uma vez que a alternativa chinesa ainda não correspondeu às expectativas.

As receitas do flanco europeu, que representavam 40% do total, não só estão agora vetadas, como o abastecimento através dos gasodutos Nord Stream é praticamente impossível de retomar devido aos danos sofridos após as explosões de 2022.

Este ano começou também com o encerramento do gasoduto que atravessa a Ucrânia, pelo que só restam alguns fornecimentos à Europa através do gasoduto que atravessa a Turquia, mas isso não traz receitas suficientes para compensar as grandes perdas sofridas.

Em comparação, a Rússia exporta diariamente cerca de 50 milhões de metros cúbicos de gás para a Europa através do TurkStream, contra quase 500 milhões de metros cúbicos em 2020.

Um dos problemas com que os peritos se deparam ao analisar os dados das empresas russas é a sua falta de transparência e de contabilidade.

A este respeito, Alexandr Diukov, um dos principais executivos do conglomerado Gazprom, disse hoje no Fórum Económico Internacional de São Petersburgo que a empresa de gás está também a tentar coordenar-se melhor com o Governo e tornar-se mais transparente, mesmo que apenas com o Ministério das Finanças.

“Isto irá aumentar a confiança mútua entre as empresas petrolíferas e o ministério, bem como permitir-lhe tomar decisões fiscais mais eficazes”, afirmou.

Mas em 2023, quando a Gazprom empregava direta e indiretamente quase meio milhão de pessoas, admitiu as suas primeiras perdas desde 1999, um recorde negativo de 583.000 mil milhões de rublos (mais de 7.000 milhões de dólares).

Por outro lado, os dados contabilísticos apresentados em março passado em relação a 2024 contradizem diametralmente os apresentados apenas um mês depois, com perdas de mais de um bilião de rublos (mais de 15.000 milhões de dólares) a transformarem-se em lucros líquidos de aproximadamente o mesmo montante.

De acordo com documentos internos da empresa, os maus resultados levaram o consórcio a iniciar um plano de transformação sem precedentes que inclui a redução do número de empregados na sua sede em São Petersburgo de 4.100 para 2.500 (quase 40%), o encerramento de escritórios internacionais como Bruxelas e Tóquio, entre outras medidas, bem como o encerramento de filiais e a venda de ativos.

No ano passado, a empresa anunciou a venda de numerosos ativos, incluindo imóveis de luxo, como a sede da filial Gazprom Exports, um edifício histórico junto ao Teatro Alexandrinsky, no centro de São Petersburgo, bem como casas de férias oferecidas como prémios aos seus empregados.

Outros projetos de transformação podem também envolver diversificação, quando em abril anunciou que iria produzir eletrodomésticos Bosch sem a autorização da empresa alemã.

Paradoxalmente, a ligação doméstica e o acesso ao gás era uma das prioridades da Gazprom, mas esta tem-se reorientado para receitas de exportação fáceis para o Ocidente, adiando durante décadas o fornecimento de gás a todos os cantos da Rússia.

Agora, com o mercado ocidental fechado, onde a empresa de gás russa tinha concentrado a maior parte dos seus esforços, é obrigada a reorientar-se para a China e para o mercado interno, esse projeto falhado e não realizado.

Os acordos recentemente assinados entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo chinês, Xi Jinping, dão esperança ao projeto da Gazprom com a construção de um gasoduto (Siberian Force-2) com uma capacidade de 50.000 milhões de metros cúbicos por ano, uma vez que os 38.000 milhões de metros cúbicos do atual Siberian Force-1 são insuficientes para satisfazer a indústria do vizinho asiático.

No entanto, este valor também fica aquém das receitas da Gazprom, uma vez que especialistas como Mikhail Krutikhin salientam que a China compra gás russo a um preço muito reduzido, tal como os seus parceiros pós-soviéticos da Comunidade de Estados Independentes, a quem vendem gás até três ou quatro vezes abaixo do preço fixado para os clientes da Europa Central.

Por outro lado, a gaseificação do interior da Rússia concretizou-se em abril com o anúncio do projeto de gasoduto Belogorsk-Jabarovsk, com 828 quilómetros de comprimento, que ligará também as linhas das Forças Siberianas.

