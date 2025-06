Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O sangue doce atrai mais insetos? De acordo com os especialistas, não. Não há qualquer relação que possa afirmar esta teoria.

"Em termos médicos não há sequer o conceito de sangue doce. As picadas de insetos nada têm a ver com o sangue, propriamente dito, mas sim com os odores que as pessoas emanam", diz ao SAPO24 Ricardo Barata, especialista em parasitologia médica, salientando que os insetos que se alimentam de sangue têm "órgãos sensoriais dedicados à deteção de substâncias químicas".

O especialista dá exemplo do "ácido lático", "gás carbónico" e também pessoas "com tipo sanguíneo O" como sendo alvos "mais fáceis" para os insetos.

De acordo com alguns estudos, no que diz respeito ao tipo sanguíneo O, poderá ter a ver com o facto deste tipo de sangue ser originário do sul da Ásia, a origem também dos insetos. "Essas pessoas, como indiquei, são mais atacadas que outras, mas a verdade é que os insetos também já se espalharam pelo mundo, pelo que a tendência é que diminua essa atração por esse tipo de sangue", refere.

Mas há outros exemplos.

"Há ainda as grávidas, mais suscetíveis a picadas, pois emanam, nesta fase, mais gás carbónico e apresentam um aumento da temperatura corporal, que faz com que os níveis de ácido lático e ácido úrico, atrativos para os mosquitos, sejam mais altos", diz Ricardo Barata, dando outros exemplos.

"Quem pratica exercício físico fica também mais vulnerável, devido também à elevada produção de ácido lático, que é expelido do corpo através do suor e há questões genética também que levam a que umas pessoas sejam mais propensas a picadas do que outras", salienta, falando depois das bebidas alcoólicas.

"Tem a ver com o etanol que está presente nas bebidas alcoólicas e que é expelido também pelo suor. As pessoas que bebem ficam assim em risco de serem picadas", diz.

Resumidamente, se for alvo de grandes picadas por parte de insetos, não pense que é por ter sangue doce, ao contrário de outras pessoas. "Não, é mesmo por aquilo que o corpo de cada pessoa emana, que se torna mais atrativo para estes animais", concluiu.