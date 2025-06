A informação do SAPO24 está agora em 24noticias.sapo.pt.

Na quinta-feira, estavam na base das Lajes oito aeronaves de reabastecimento aéreo da Força Aérea norte-americana, segundo fotografias divulgadas numa página nas redes sociais dedicada à aviação nos Açores.

Segundo a Lusa constatou no local, hoje estão 12 aeronaves de reabastecimento aéreo na infraestrutura.

Questionada sobre a presença destas aeronaves nas Lajes, fonte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) disse apenas que “o Comando Europeu dos EUA acolhe habitualmente aviões militares (e pessoal) dos EUA em regime transitório, em conformidade com acordos de acesso a bases e sobrevoo com aliados e parceiros”.

“Para além disso, não temos mais nada a partilhar”, acrescentou.

A Lusa perguntou se era habitual a presença deste número de aeronaves nas Lajes e se estava relacionado com a situação no Médio Oriente.

Questionou também se estava previsto um aumento de movimento de aeronaves militares na base das Lajes.

Na quarta-feira, a Lusa já tinha questionado o Departamento de Defesa dos EUA sobre um possível reforço da atividade militar nas Lajes, devido à situação no Médio Oriente, mas foi dito apenas que naquele dia não havia alterações a anunciar.

Israel iniciou uma ofensiva contra o Irão em 13 de junho, com ataques a alvos militares e alvos relacionados com o programa nuclear iraniano, ao que o Irão respondeu com o lançamento de mísseis balísticos e ‘drones’ cidades israelitas.

Um dos principais locais de produção de urânio do Irão, Fordo, requer munições de penetração profunda.

O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, disse na quarta-feira que o Pentágono já sugeriu à Casa Branca possíveis opções de intervenção no Irão, mas não confirmou a hipótese de um auxílio militar nos ataques israelitas.

Questionado nesse dia, Donald Trump voltou a não dizer se decidiu ordenar um ataque dos EUA ao Irão.

“Posso fazer isso, posso não fazer isso. Ninguém sabe o que vou fazer”, disse Trump numa conversa com jornalistas na Casa Branca.