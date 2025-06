Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um livro:

O fim de um relacionamento pode ser um dos momentos mais difíceis da vida de qualquer um de nós – com muitos questionamentos, dor e incertezas –, mas também pode ser uma oportunidade única de transformação e crescimento pessoal. "Como reconstruir um coração partido", de Joana Gentil Martins, pretende ajudar a perceber que tipo de relação tem e o que a prende a ela, dá conselhos sobre como superar a perda e os pensamentos negativos e mostra como é possível reconstruir um coração partido e encontrar a pessoa certa. Tudo isto através de dicas, reflexões e exercícios práticos, baseados em estudos científicos atualizados.

O 24notícias publicou um excerto desta obra, que pode ler aqui. Na Feira do Livro, pode encontrar esta obra no pavilhão da Planeta.

Um evento na feira:

Esta quarta-feira, às 21h00, a Praça Leya recebe uma conversa à volta do livro "Dar e Receber Amor em Todas as Suas Formas" de AMPLOS e Sara Oliveira, com a ilustradora e autora Clara Não.

Uma entrevista:

Baseado nas célebres personagens criadas por Charles Addams, o musical "A Família Addams" já andou um pouco por todo o mundo e está agora em Portugal.

Em entrevista ao 24notícias, o encenador Ricardo Neves-Neves destaca que as personagens aqui falam em português e que, apesar de ter um "ponto de partida definido", teve alguma liberdade para fazer a sua adaptação. "Esta é uma história muito conhecida, muito repetida na ficção: a filha que tem um novo amor e que o esconde aos pais. Quantas vezes é que nós já vimos isso? Portanto, aqui onde eu dediquei mais tempo foi ao estudo da música que me ajuda a indicar esse caminho", descreve. Pode ler tudo aqui.

E porque as histórias não se contam apenas em livros, pode assistir ao musical " no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Saiba mais aqui.