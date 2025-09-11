Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A colaboração entre o CPS e Chevalier remonta a 2010, quando foi realizada a primeira edição conjunta. Desde então, tem-se mantido um diálogo contínuo entre arte gráfica e inovação digital. A mostra insere-se ainda nas comemorações dos 40 anos do CPS.

Inspirada pelo silêncio das profundezas marinhas, “Splash” traduz-se numa explosão de cor, formas orgânicas e energia digital, evocando tanto elementos vegetais como animais. Tons vibrantes de vermelho, azul, laranja e verde fluorescente remetem para algas em expansão, anémonas-do-mar e fluxos dinâmicos, num universo que oscila entre o natural e o virtual.

Cada serigrafia reflete um ecossistema imaginário, pulsando com ritmos invisíveis e uma espécie de bioluminescência artificial. Segundo o CPS, trata-se de uma série que “capta o instante suspenso em que a água, a cor e a energia digital se fundem numa coreografia vibrante”.