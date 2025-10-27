Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No âmbito do programa “Faça o Mundo Circular”, desenvolvido em parceria com a startup ToBeGreen, ligada à Universidade do Minho, o Metro transformou fardas em fim de vida e têxteis doados por trabalhadores e clientes em camas para cães.

De acordo com o comunicado do Metropolitano de Lisboa, as camas — disponíveis em dois tamanhos, médio (37€) e grande (49€) — podem ser adquiridas através da loja online da empresa. A totalidade do valor angariado será entregue à União Zoófila, uma das instituições de referência na proteção e cuidado de animais na Área Metropolitana de Lisboa.

Com esta ação, o Metro reforça o seu compromisso com a redução do desperdício têxtil e o apoio a causas sociais, ajudando a garantir alimentação, medicação e cuidados a centenas de animais. Segundo a empresa de transportes, o projeto visa dar nova vida a materiais que, de outra forma, seriam descartados, promovendo uma economia mais circular e responsável.

