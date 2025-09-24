Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Kristin Cabot foi filmada em julho nos ecrãs gigantes do estádio enquanto se aconchegava nos braços de Byron. Ao perceber que estava a ser projetada, saltou rapidamente e escondeu-se, gesto que deu origem a rumores de um caso extraconjugal.

Uma fonte citada pelo The Times desmentiu essa versão:“Eles já estavam separados e a viver em casas diferentes há várias semanas. Foi de forma amigável. A Kristin estava no camarote com pessoas do trabalho — não era um camarote da empresa — e o Andrew também estava lá com uma companhia, uma mulher que agora é a sua namorada.”

A mesma fonte explicou ainda que Kristin não estava a esconder-se do público por causa de uma suposta traição: “Ela sabia que era inapropriado comportar-se daquela forma com o chefe sendo ela diretora de RH. Não é que tivesse sido apanhada a trair, não havia caso algum. Ela reconhece que foi um comportamento impróprio, mas foi a única coisa imprópria que fez”.

Após a polémica, Andy Byron demitiu-se da liderança da Astronomer e Kristin Cabot também deixou a empresa. A situação ganhou ainda mais atenção quando a própria Astronomer publicou um vídeo satírico no Instagram, contratando Gwyneth Paltrow, ex-mulher de Chris Martin, vocalista dos Coldplay.

O processo de divórcio entre Kristin e Andrew já estava em andamento. Segundo a revista People, Andrew Cabot, de 52 anos, apresentou o pedido formal a 13 de agosto. Um porta-voz de Andrew Cabot esclareceu: “A decisão de se divorciarem já estava em curso antes daquela noite. Agora que o processo é público, o Andrew espera que isso traga um encerramento respeitoso às especulações e permita à família a privacidade que sempre prezou”.

