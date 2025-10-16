Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a Wells diz reforçar o compromisso com o empoderamento das mulheres portuguesas, "promovendo um diálogo aberto e quebrando o silêncio em torno de temas relevantes".

E nesta segunda temporada são 14 os temas que serão discutidos de forma aberta com 14 convidados , como Fátima Lopes, Marta

Bateira (Beatriz Gosta), Vasco Palmeirim, Alice Trewinnard, Tânia Graça, Minnie Freudenthal e Marta Crawford, entre outros. Os 14 episódios abordam temas "como desejo e sexualidade, gravidez, fertilidade, envelhecimento, peso, ciclo menstrual, amamentação, parentalidade, e ainda o burnout".

À semelhança do que aconteceu na primeira temporada, os temas "serão abordados através da partilha de experiências pessoais e da análise de especialistas, que irão esclarecer conceitos, responder a dúvidas e oferecer conselhos práticos e perspetivas inspiradoras."

O primeiro episódio já está no ar e lança a temporada com o tema “Não fica bem falar de explorar o corpo”, a convidada é Tânia Graça que se debruça em questões como sexualidade, mas também as vantagens da masturbação feminina, por exemplo.

Os episódios serão publicados quinzenalmente e podem ser vistos no canal de YouTube da Wells, no Spotify e no Apple Podcasts. Os episódios podem também ser visualizados através do novo hub da mulher em wells.pt/mulher.

No comunicado a Wells levanta o véu aos temas dos primeiros tês episódios:

29 de outubro , o segundo episódio, “ Não fica bem falar de ciclo ”, terá como especialista a educadora menstrual Patrícia Lemos , para desmistificar o ciclo menstrual, explorando as suas diferentes fases e o impacto no quotidiano das mulheres, oferecendo conclusões valiosas e orientações úteis.

, o segundo episódio, “ ”, terá como especialista a educadora menstrual , para desmistificar o ciclo menstrual, explorando as suas diferentes fases e o impacto no quotidiano das mulheres, oferecendo conclusões valiosas e orientações úteis. 12 de novembro, o terceiro episódio, “Não fica bem falar de ser solteira”, contará com a psicóloga Filipa Jardim e a humorista Marta Bateira, mais conhecida por Beatriz Gosta. A conversa abordará questões como a pressão diferenciada entre homens e mulheres, a chamada “pressão biológica” para ser mãe, separações em fases de vida em que amigos estão a casar ou a ter filhos, e o impacto destas circunstâncias na vida social e emocional das mulheres.