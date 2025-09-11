“A posição da RTÉ é que a Irlanda não participará na Eurovisão 2026, se a participação de Israel avançar. A decisão final será tomada assim que a União Europeia de Radiodifusão (EBU) se pronunciar”, afirmou a emissora, citada pela BBC.

O comunicado também expressa preocupação com o assassinato de jornalistas em Gaza, a falta de acesso de jornalistas internacionais ao território e a situação dos reféns mantidos na região.

Outros países já manifestaram posições semelhantes: a Eslovénia disse que se retirará se Israel participar, e o ministro da Cultura de Espanha, Ernest Urtasun, também indicou que o país poderá não participar sob a mesma condição.

A Eurovisão 2026 terá lugar em maio, em Viena e a Irlanda é o país com mais vitórias na história do concurso, somando sete triunfos, o mais recente em 1996.

Antes da Eurovisão deste ano, a RTÉ já tinha solicitado à EBU uma discussão sobre a inclusão de Israel. O diretor-geral da emissora, Kevin Bakhurst, disse na altura estar “chocado com os eventos no Médio Oriente e com o impacto sobre civis em Gaza”, sublinhando também a pressão política sobre a emissora pública israelita, Kan.

Mais de 70 antigos participantes da Eurovisão assinaram também uma carta em que pedem que Israel seja impedida de participar na edição de 2025.