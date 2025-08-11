"Sim, quero. Nesta e em todas as outras vidas", foi assim que Georgina Rodríguez anunciou o noivado nas redes sociais.

A modelo publicou nas redes sociais uma fotografia de um anel com um enorme diamante, o que não deixa margem para dúvidas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Recorde-se que a relação remonta a dezembro de 2016, quando os dois se conheceram e começaram a viver juntos.

O craque e Georgina partilham duas filhas, a primeira, Alana Martina, nascida em novembro de 2017, sendo a quarta filha do futebolista.

Em outubro de 2021, o casal anunciou a segunda gravidez, de gémeos, sendo um menino e uma menina. A 18 de abril de 2022, Cristiano anunciou o falecimento do menino durante o parto. A menina nasceu saudável e recebeu o nome de Bella Esmeralda, enquanto o menino se chamaria Ángel.

Ronaldo tem mais três filhos biológicos, Cristiano Ronaldo Jr. nascido em 17 de junho de 2009 e os gémeos Eva e Matteo nascidos em 8 de junho de 2017, porém todos consideram e tratam Georgina como mãe, assim como ela já disse publicamente que todos são seus filhos.