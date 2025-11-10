Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A banda norte-americana liderada por Dave Grohl volta a Portugal no âmbito da digressão “Take Cover Tour”, que passará por Oslo, Estocolmo, Munique, Paris, Berlim, Viena, Milão e Madrid, terminando precisamente no NOS Alive. A formação atual inclui Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin, que substitui Josh Freese na bateria, após a morte de Taylor Hawkins em 2022 e a saída de Freese em maio deste ano.

Depois do lançamento dos singles “Asking for a Friend” e “Today’s Song”, a banda prepara um novo disco em 2026, seguindo-se a “But Here We Are”, de 2023. Esta será a primeira tournée da banda desde a “Everything or Nothing at All Tour” de 2024, que não incluiu Portugal.

O vocalista Dave Grohl comentou nas redes sociais sobre o regresso: “Desde o nosso regresso aos palcos em San Luis Obispo, há cinco semanas, que nos lembrámos porque amamos e somos eternamente dedicados a fazer esta coisa dos Foo Fighters”, destacando ainda “a bênção do único e inigualável Ilan Rubin na bateria” e a “reconexão com nossos fãs incríveis (...), porque não estaríamos aqui sem eles”. Acrescentou: “O sol está finalmente a nascer no horizonte; que melhor maneira de compartilhar essa vista do que com amigos queridos?”

O NOS Alive 2026 decorre nos dias 9, 10 e 11 de julho, com destaque também para a estreia do grupo Dogstar, liderado por Keanu Reeves, no dia 9 de julho. O cartaz inclui ainda Nick Cave and the Bad Seeds, Buraka Som Sistema, Florence and the Machine, Lorde, Pixies, Matt Berninger e Twenty One Pilots.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais: 84 euros para entradas diárias, 168 euros para passes de dois dias e 199 euros para o passe completo de três dias.

