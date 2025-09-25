Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
"Os jardins do Palácio abrem-se novamente aos livros, aos leitores e à imaginação, numa edição muito especial: a última com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa como anfitrião", lê-se na apresentação do evento.
A Festa do Livro em Belém é "organizada pela Presidência da República, em parceria com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e com as Bibliotecas de Lisboa" e já contou com mais de 140 mil visitantes ao longo de sete edições.
"Com entrada livre, serão quatro dias de leituras, debates, muitos livros, muita música, jogos didáticos e apresentações. Estão presentes 70 editoras, que representam um total de 280 marcas editoriais, com 122 bancas", descreve a Presidência.
Programação e horários da Festa do Livro 2025
Quinta-feira, 25 de setembro
16:00 – Abertura ao público
18:00 – Abertura oficial da Festa do Livro em Belém 2025
19:30 - MÚSICA | Concerto Carolina Deslandes
21:00 – Encerramento das bancas das editoras
21:30 – MÚSICA | Concerto Rui Veloso Trio
23:00 – Fim do concerto, saída do público
Sexta-feira, 26 de setembro
10:00 – Abertura ao público
21:00 – Encerramento das bancas das editoras
21:30 – MÚSICA | Concerto Bárbara Tinoco
23:00 – Fim do concerto, saída do público
Sábado, 27 de setembro
11:00 – Abertura ao público
16:00 – DEBATE | «Portugal e o Futuro»
Oradores: Manuela Ferreira Leite e António Barreto
Moderador: Pedro Mexia
21:00 – Encerramento das bancas das editoras
21:30 – MÚSICA | Concerto Fernando Daniel
23:00 – Fim do concerto, saída do público
Domingo, 28 de setembro
11:00 – Abertura ao público
21:00 – Encerramento das bancas das editoras
21:30 – MÚSICA | Concerto Xutos & Pontapés
23:00 – Fim do concerto, saída do público
