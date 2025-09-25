Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Os jardins do Palácio abrem-se novamente aos livros, aos leitores e à imaginação, numa edição muito especial: a última com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa como anfitrião", lê-se na apresentação do evento.

A Festa do Livro em Belém é "organizada pela Presidência da República, em parceria com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e com as Bibliotecas de Lisboa" e já contou com mais de 140 mil visitantes ao longo de sete edições.

"Com entrada livre, serão quatro dias de leituras, debates, muitos livros, muita música, jogos didáticos e apresentações. Estão presentes 70 editoras, que representam um total de 280 marcas editoriais, com 122 bancas", descreve a Presidência.

Programação e horários da Festa do Livro 2025

Quinta-feira, 25 de setembro

16:00 – Abertura ao público

18:00 – Abertura oficial da Festa do Livro em Belém 2025

19:30 - MÚSICA | Concerto Carolina Deslandes

21:00 – Encerramento das bancas das editoras

21:30 – MÚSICA | Concerto Rui Veloso Trio

23:00 – Fim do concerto, saída do público

Sexta-feira, 26 de setembro

10:00 – Abertura ao público

21:00 – Encerramento das bancas das editoras

21:30 – MÚSICA | Concerto Bárbara Tinoco

23:00 – Fim do concerto, saída do público

Sábado, 27 de setembro

11:00 – Abertura ao público

16:00 – DEBATE | «Portugal e o Futuro»

Oradores: Manuela Ferreira Leite e António Barreto

Moderador: Pedro Mexia

21:00 – Encerramento das bancas das editoras

21:30 – MÚSICA | Concerto Fernando Daniel

23:00 – Fim do concerto, saída do público

Domingo, 28 de setembro

11:00 – Abertura ao público

21:00 – Encerramento das bancas das editoras

21:30 – MÚSICA | Concerto Xutos & Pontapés

23:00 – Fim do concerto, saída do público

__

