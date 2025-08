Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Aberta entre fevereiro e abril deste ano no Núcleo da Alfândega do Museu do Porto, a mostra revelou 27 códices medievais do acervo da Biblioteca Pública Municipal do Porto, parte de um universo de 97 manuscritos pertencentes à antiga Livraria de Mão do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra.

A transposição para o ambiente digital tem como objetivo prolongar o acesso a um conjunto patrimonial de grande sensibilidade e raramente exposto. A experiência virtual mantém a atmosfera intimista da exposição física, guiando o visitante pelos cinco núcleos expositivos: Bíblia, Doutrina Sagrada, Leituras do ofício divino, Saltérios, Costumeiro e História do Mosteiro.

Com curadoria de Rita Roque e Jorge Sobrado, e consultoria científica de José Meirinhos, a exposição oferece agora novos recursos online: vídeos explicativos, entrevistas com os curadores, conteúdos sobre espiritualidade medieval, iluminuras e transmissão do saber nos mosteiros. A visita inclui ainda o caderno de sala digital (em português e inglês) e uma paisagem sonora original da harpista Angélica Salvi.

Entre as iluminuras mais marcantes encontram-se representações da queda de Adão e Eva e da expulsão do Paraíso, ao lado de elementos mitológicos e vegetalistas que amplificam a dimensão simbólica dos textos sagrados.

A disponibilização desta visita virtual insere-se na estratégia de valorização do património bibliográfico da cidade e surge no contexto do encerramento temporário da Biblioteca Pública Municipal do Porto, que será alvo de obras de requalificação projetadas pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura.

A exposição virtual “Revelação” está disponível gratuitamente online, abrindo novas possibilidades de fruição de um dos mais ricos legados manuscritos da história religiosa e cultural portuguesa.