“Por motivos alheios ao Cine Teatro João Verde, informamos que o espetáculo 'Ninguém' foi cancelado. Pedimos, desde já, desculpa e agradecemos a compreensão”, pode ler-se na publicação.

O cancelamento ocorre após o ator, de 69 anos, ter sido acusado de assédio sexual por ex-alunos da ACE - Escola de Artes, no Porto, onde foi docente.

Recorde-se que ao 24notícias, o ator António Capelo, sublinhou que tem conhecimento das denúncias online. "Vi através de uma página no Instagram gerida por pessoas anónimas, que não sei quem são, com depoimentos anónimos, que de facto me acusam de uma forma muito violenta".

Denúncias e testemunhos Inquérito online

darvozaosilencio.org Telemóvel

+351917110000 (diariamente entre as 10:00 e as 20:00) Email

geral@darvozaosilencio.org Carta

Para “Comissão Independente”, Apartado 012079, EC Picoas 1061-011 Lisboa

"Falei ao meu advogado, até porque isto já se arrasta há um ano — houve uma outra página que andou também com este tipo de coisas —, e movemos uma queixa-crime contra esta página no Ministério Público", adianta. "Isto é um julgamento em praça pública absolutamente abominável".

António Capelo considera que está a "ser absolutamente pressionado com isto tudo". "Está a tornar-se um monstro na minha cabeça, não faz sentido nenhum. Acho isto um ato de injustiça profundo, estou absolutamente abismado. Não podem vir pessoas para o Instagram ou para o Facebook, pôr a minha cara, dizer que eu sou um predador sexual e que sou isto e aquilo, a partir de denúncias anónimas mal interpretadas, ainda por cima. Não pode ser".

Linhas de apoio violência sexual Em Portugal existem algumas organizações para apoiar sobreviventes de violência sexual. APAV Linha de apoio à vítima: 116 006

Associação de Mulheres Contra a Violência Linha de emergência: 21 380 21 65

O Footsteps to Inspire está também aberto às suas histórias. Se foi vítima de violência sexual, pode entrar em contacto com Claire McFarlane através da página do projeto (em inglês). Linhas de emergência Para vítimas de violência doméstica, a Segurança Social disponibiliza a linha de emergência gratuita 144. Para situações em que precisa de apoio urgente, ligue 112.

Depois dos factos serem públicos, a Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) abriu um processo de averiguações à ACE - Escola de Artes, no Porto, após ter recebido uma denúncia sobre aquela instituição.

A direção da ACE demitiu-se após terem vindo a público testemunhos a dar conta de alegados casos de abusos por parte de professores daquela instituição ao longo de vários anos.

