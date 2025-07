Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Joana Marques está a ser ouvida esta sexta-feira em tribunal, no Palácio da Justiça, em Lisboa. Em resposta às questões da juíza, a humorista defende que “criticar um humorista por ridicularizar é como criticar um cantor por cantar”, diz a SIC Notícias, presente no julgamento.

“O que eu faço é procurar o que há de engraçado”, explicou também a humurista, assumindo que faz “um tipo de humor que não agrada a toda a gente”

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Sobre os cortes no vídeo original - em que os Anjos interpretam o hino nacional - a juíza pergunta se foram intencionais para fazer parecer que os irmãos Rosado não sabiam a letra ou se o objetivo era apenas tornar o vídeo mais curto.

“Foi essa a minha intenção [tornar mais curto] e à procura dos momentos mais engraçados”, responde a humorista.

Recorde-se que esta é a quarta sessão do julgamento e já falou também o cantor Tatanka, membro do grupo The Black Mamba e jurado na última edição do programa "Ídolos".

O artista era uma das personalidades que aparecia no vídeo satírico que motiva o processo, sendo colocadas avaliações que fez a atuações no programa de talentos como reação à interpretação do hino nacional pelos cantores.

Depois das declarações de Joana Marques, o tribunal parou para hora de almoço e regressa mais tarde para alegações finais.

O que está em causa?

Em causa está uma situação que remonta ao ano de 2022, quando os Anjos interpretaram o hino nacional, 'A Portuguesa', numa prova do MotoGP no Autódromo Internacional do Algarve. Pouco depois desse evento, a humorista decidiu fazer uma piada em torno da atuação. “Será que foi para isto que se fez o 25 de Abril?”, escreveu Joana Marques na legenda de um vídeo que partilhou na rede social Instagram e no qual intercalava a atuação dos Anjos com imagens do júri do programa de talentos da SIC “Ídolos”, do qual fazia parte naquela altura.

Com base nos alegados impactos dessas imagens, os irmãos Rosado e duas empresas que os representam exigem uma indemnização de 1 milhão e 118 mil euros.

As primeiras audiências foram agendadas para 17 e 18 de junho, pode recordar o que aconteceu aqui. Já a terceira foi no dia 30 e pode ser lembrada aqui.