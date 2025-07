Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Câmara Municipal da Figueira da Foz juntamente com o Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz (CAE) dão a conhecer um ciclo de espetáculos que engloba concertos musicais e djs sets. Os bilhetes rondam os sete euros, segundo as informações divulgadas, um pack de três bilhetes corresponde ao valor de 15 euros. A entrada é gratuita para menores de 12 anos.

No dia 15 de agosto conta com a presença da artista portuguesa, Milhanas, e logo a seguir o dj set de Matilde Castro.

Na segunda data, 30 de agosto, sobe ao palco a trompetista e vocalista, Jéssica Pina, e termina com o dj set de Mafalda Nunes.

É no último dia, 13 de setembro, que atua a cantora escocesa com uma carreira "reputada" pautada pelo prémio "Vocalista do ano" entregue pela Jazz Fm, em 2022. Cécile é também o "reflexo da mistura musical que tem a soul e o R&B numa linha perto de influências como Aretha Franklin ou Nina Simone." Pelas 19h30 apresenta-se, Groove Armanda, com o seu dj set.

O Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, lembra a importância do Paço de Maiorca como património histórico, afirmando que, "nada melhor do que aliar o espaço a momentos culturais nacionais e internacionais.”

De acordo com o comunciado, as portas abrem às 17h00 e o fim do evento é as 21h00.