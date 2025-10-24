Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As duas tapeçarias — “O Martírio de Santo Estêvão” e “A Pesca Milagrosa” — fazem parte da célebre série “Atos dos Apóstolos”, encomendada pelo Papa Leão X e tecida a partir de cartões (desenhos preparatórios) criados pelo mestre renascentista Rafael.

As peças foram executadas pelo reputado artesão flamengo Pieter Van Aelst, que utilizou fios de seda, ouro e prata, numa fusão excecional entre arte, fé e virtuosismo técnico. Completados em 1515, os desenhos de Rafael foram enviados para as Flandres para a tecelagem, regressando a Roma em 1519, quando foram expostos pela primeira vez na Capela Sistina a 26 de dezembro, durante a festa de Santo Estêvão, causando grande admiração entre contemporâneos, conta o Vaticano numa publicação nas redes sociais.

A exposição foi organizada por ocasião da visita de Estado do Rei Carlos III e da Rainha Camilla, e da oração ecuménica pela criação, presidida pelo Papa Leão XIV. O evento assume também um valor simbólico, uma vez que o monarca britânico é proprietário de sete dos cartões originais de Rafael, atualmente guardados no Victoria and Albert Museum, em Londres.

Com esta mostra, o Vaticano presta dupla homenagem: ao génio artístico de Rafael e ao laço cultural e espiritual entre a Igreja e o Reino Unido.

